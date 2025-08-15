  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে গণভোজ থেকে আ’লীগের দুই নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
মাদারীপুরে গণভোজ থেকে আ’লীগের দুই নেতা গ্রেফতার

মাদারীপুরে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গণভোজনের আয়োজন থেকে আওয়ামী লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ আয়োজন করে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- মাদারীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু (৫০) ও মাদারীপুর সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকন (৪৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গণভোজের আয়োজন করে। সেখানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা একাত্রিত হয়। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়ে কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু এবং জাহিদুল ইসলাম খোকনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের নামে একাধিক মামলা আছে।

