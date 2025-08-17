বাড়ির আমগাছে মিললো ১০ ফুটের বার্মিজ অজগর

বাড়ির আমগাছে মিললো ১০ ফুটের বার্মিজ অজগর
কক্সবাজারের উখিয়ায় বসতবাড়ির আমগাছে পাওয়া গেছে ২৫ কেজি ওজনের ১০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে রাজাপালং ইউনিয়নের নাপিতপাড়া এলাকায় এক বসতবাড়ির গাছ থেকে স্থানীয়দের সহায়তায় সাপটি উদ্ধার করে বনবিভাগ।
বনবিভাগের দৌছড়ি বিট কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান রনি এ তথ্য জানান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অজগরটি উখিয়া রেঞ্জের দোছড়ি বিটের নাপিতপাড়া এলাকার আব্দুর রহিমের বাড়ির একটি আম গাছের ডালে হয়ে পেঁচিয়ে ছিল। এক নারী প্রথমে সাপটিকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করলে আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়রা বিষয়টি বনবিভাগকে জানালে দৌছড়ি বিট কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান রনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটি নিরাপদে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।
বিট কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান রনি বলেন, স্থানীয়দের ফোন পেয়ে আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে অজগরটি উদ্ধার করি। এটি একটি বার্মিজ প্রজাতির অজগর। যার ওজন প্রায় ২৫ কেজি ও দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট। সাপটি সুস্থ রয়েছে ও বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রাকৃতিক বনে অবমুক্ত করা হয়েছে।
উখিয়া রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান বলেন, এ ধরনের অজগর বনের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই উদ্ধার করার পর আমরা সাধারণত সেগুলোকে নিরাপদ বনে অবমুক্ত করি। এটাকেও সেভাবে করা হয়েছে।
