মসজিদে যাওয়ার পথে প্রাণ গেলো ইমামের

মসজিদে যাওয়ার পথে প্রাণ গেলো ইমামের
মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা লেগে মাওলানা আব্দুর রহমান (৩৮) নামে এক ইমাম নিহত হয়েছেন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি-শেখপুর আঞ্চলিক সড়কের দক্ষিণ বাঁশকান্দি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
- আরও পড়ুন
- অবৈধভাবে মজুদ ৬ হাজার কেজি পলিথিন জব্দ, গোডাউন ম্যানেজার আটক
- খুলনায় কৃষি ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনায় যুবক আটক
- ফরিদপুরে পানিবন্দি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ২৫০ পরিবার
নিহত মাওলানা আব্দুর রহমান একই এলাকার মৃত হাকিম আলী হাওলাদারের ছেলে। তিনি বাঁশকান্দি ইউনিয়ন পঞ্চগ্রামের একটি মসজিদে ইমামতি করতেন।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মাওলানা আবদুর রহমান প্রতিদিনের মতো ভোরে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে ফজরের নামাজের ইমামতি করতে রওনা হয়। শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি-শেখপুর আঞ্চলিক সড়কের দক্ষিণ বাঁশকান্দি এলাকায় এলে নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি। এসময় মোটরসাইকেলটি গাছে ধাক্কা লাগলে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। পরে এলাকাবাসী আহত আব্দুর রহমানকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এফএ/জিকেএস