  2. দেশজুড়ে

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ছেলেও

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ছেলেও
ফাইল ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ছাদে কাপড় শুকাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে বড়চক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মুরশিদা খাতুন (৩০) ও তার ছেলে মুজাহিদ হোসেন (১০)।

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, ছাদে বিদ্যুতের তারে শুকাতে দেওয়া কাপড় আনতে গিয়েছিলেন মুরশিদা খাতুন। এসময় শক লেগে বিদ্যুতায়িত হন তিনি। পরে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন ছেলে মুজাহিদ। এসময় দুজনই অচেতন হয়ে পড়েন। এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। সেখানে দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

শিবগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খোকন জানান, মুরশিদা বেগম ছাদে কাপড় তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হলে ছেলে মুজাহিদ তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। এসময় তারা দুজনই অচেতন হয়ে পড়েন। এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সোহান মাহমুদ/জেডএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।