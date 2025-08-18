  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
মিরসরাইয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

মিরসরাইয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার হিঙ্গুলি ইউনিয়নের মেহেদী নগর ও সাহেরখালী ইউনিয়নের সাহেরখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তারা হলো, আশিকুল ইসলাম (৮) ও দেড় বছর বয়সী রাইফ চৌধুরী। আশিকুল উপজেলার হিঙ্গুলি ইউনিয়নের মেহেদীনগর গ্রামের শাহ আলম সওদাগর বাড়ির জামাল উদ্দিনের ছেলে। আশিক স্থানীয় একটি নুরানি মাদরাসায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিল। রাইফ উপজেলার সাহেরখালী ইউনিয়নের সাহেরখালী গ্রামের আলী মিয়া চৌধুরী বাড়ির আনোয়ার জাহেদের ছেলে।

আশিকুল ইসলামের মামা মো. সিরাজ বলেন, ‘সোমবার দুপুরে প্রতিবেশী দুজন ছেলের সঙ্গে খেলতে বের হয়। এসময় খেলার চলে অসাবধানতাবশত পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। পরে তার খেলার সাথীরা বিষয়টি জানালে, পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাইফ চৌধুরীর নানা সরওয়ার চৌধুরী বলেন, ‘দুপুরে খেলার চলে ঘরের পাশে একটি পুকুরে পড়ে যায় আমার নাতি রাইফ চৌধুরী। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

একইদিন বিকেলে আশিকুল ইসলাম ও রাইফ চৌধুরীর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়েছে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, শুনেছি সাহেরখালীতে এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। তবে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হালিম কল রিসিভ করেননি।

এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।