রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু আজ

রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু আজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হচ্ছে আজ (বুধবার)। কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন বাবদ ৫০০ টাকা এবং হল সংসদ বাবদ ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আমজাদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল থেকে কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া হল সংসদের জন্য হল প্রশাসনের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
বুধবার ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও বিতরণ করা হবে মনোনয়ন পত্র। এ বিষয়ে তিনি বলেন, সময় সংকটের জন্য আমরা কাল (বুধবার) থেকেই দেবো। ঘোষণা অনুযায়ী ১৭ তারিখ থেকে মনোনয়নপত্র দেওয়ার কথা থাকলেও তা পরিবর্তন করতে হয়েছে। আগামী ২০, ২১ এবং ২২ তারিখ মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে।
নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা অনুযায়ী ২৪-২৫ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিল, ২৭-২৮ আগস্ট মনোনয়নপত্র বাছাই, ৩১ আগস্ট প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ২ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, ১৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ (প্রত্যেক আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ) শেষে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
মনির হোসেন মাহিন/এএমএ