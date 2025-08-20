  2. দেশজুড়ে

তিনদিন ধরে নিখোঁজ স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা, থানায় জিডি

প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
তিনদিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শাহরিয়ার ইসলাম তুষার (২৭)। তিনি সোনাগাজী উপজেলার বগাদানা ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে সোনাগাজী মডেল থানায় একটি নিখোঁজ সাধারণ ডায়রি (জিডি) করেছেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক পাওনাদারকে দেওয়ার জন্য নগদ ২ লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে তুষার বাড়ি থেকে বের হন। পাওনাদারকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ফেনী শহরের মহিপালে শ্বশুরের ভাড়া বাসায় রাতযাপন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি শ্বশুর বাড়িতে যাননি এবং পাওনাদারকেও টাকা দেননি। রাত ১০টা পর্যন্ত তার মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের সর্বশেষ কল লিস্টে দেখা যায় তিনি মহিপাল এলাকার ফেনী-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কে ছিলেন। এরপর থেকে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। আত্মীয়স্বজনসহ বন্ধুদের বাড়িতেও তার সন্ধান না পেয়ে সোনাগাজী থানায় নিখোঁজ ডায়রি করেন বড় ভাই।

সোনাগাজী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এ বি এস মারুফ ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করে তুষারের সন্ধান পেতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সোনাগাজী মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বায়েজীদ আকন বলেন, তুষারের সন্ধানে পুলিশের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এএসএম

