  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড় সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে আটক ৩

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
পঞ্চগড় সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে আটক ৩

রাতের আঁধারে পঞ্চগড় সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পথে ভারতে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে তিন বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) গভীর রাতে নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন পঞ্চগড় সদর উপজেলার ভিতরগড় সীমান্তে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন- ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আচ্চানিমবাড়ী গ্রামের উপেনের ছেলে শ্রী রাম (৩৫), তার স্ত্রী শ্রীমতী চন্দনা রাণী (৩৩) এবং দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার চান্দুরী গ্রামের মনাব্বরের ছেলে শামীম (৩২)।

বিজিবি জানায়, সীমান্তের মেইন পিলার ৭৪৪ এর ৪ নম্বর সাব পিলার এলাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পোকলাভিটা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ চেষ্টা করছিলেন। এসময় তিনজনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে নগদ ৯ হাজার ৭৬০ টাকা, তিনটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের জন্য তারা দালাল চক্রের সঙ্গে ৪৯ হাজার টাকা চুক্তি করে বলে জানায় বিজিবি।

নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক শেখ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা জানান, আটকদের পঞ্চগড় সদর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সফিকুল আলম/এমএন/জেআইএম

