ন্যায্য মূল্যে চাল বিতরণে অনিয়ম, গণঅধিকার পরিষদের দুই নেতা আটক

ন্যায্য মূল্যে চাল বিতরণে অনিয়ম, গণঅধিকার পরিষদের দুই নেতা আটক
পটুয়াখালীর গলাচিপায় ন্যায্য মূল্যে চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে গণ অধিকার পরিষদের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার রতনদী তালতলী ইউনিয়নের নিজহাওলা গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন, ন্যায্য মূল্যের ডিলার ও শ্রমিক অধিকার পরিষদের ইউনিয়ন কমিটির সাবেক আহ্বায়ক সাগর হোসেন দুদা এবং তার সহোদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক দাদন মিয়া।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রতনদী তালতলী ইউনিয়নের ৮ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার সাগর হোসেন দুদা ফেয়ার প্রাইজের কার্ডধারীদের কাছ থেকে প্রতি ৩০ কেজি চালের বিপরীতে ৪৫০ টাকা নিয়ে মাত্র ২৬ কেজি ৫০০ গ্রাম চাল বিতরণ করছিলেন। এছাড়া নতুন কার্ড করে দেওয়ার নামে প্রতিটি কার্ডধারীর কাছ থেকে ২৫০ টাকা করে আদায় করেন তিনি।
৪০১ জন কার্ডধারীর জন্য বরাদ্দকৃত ১২টন ৩০ কেজি চালের মধ্যে ৫২ জনকে চাল বিতরণের পর এ অনিয়ম প্রকাশ পায়। বিষয়টি স্থানীয়রা সেনাবাহিনীকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পান এবং দুজনকে আটক করে গলাচিপা থানায় সোপর্দ করেন।
এ বিষয়ে গলাচিপা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, আমি বর্তমানে গলাচিপার বাইরে আছি। এ ঘটনায় উপ-খাদ্য পরিদর্শক মো. নুর আলম বাদী হয়ে মামলা করবেন। অভিযুক্তের ডিলারশিপ বাতিল করা হবে।
গণ অধিকার পরিষদের সদস্যসচিব জাকির হোসেন মুন্সি বলেন, অভিযুক্ত হয়ে থাকলে তাদের দল বহিষ্কার করা হবে।
গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশাদুর রহমান জানান, চাল বিতরণের অনিয়ম প্রমাণিত হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা হয়েছে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/জিকেএস