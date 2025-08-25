  2. দেশজুড়ে

মসজিদের মাইক চুরির চেষ্টা, গণপিটুনিতে প্রাণ গেলো যুবকের

প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ময়মনসিংহের ত্রিশালে মসজিদে চুরির চেষ্টার অভিযোগে গণপিটুনিতে রানা মিয়া (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর আগে রোববার দিনগত রাত ১টার দিকে উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি মধ্যপাড়া বাইতুল রহমান জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রানা মিয়া ময়মনসিংহ সদর উপজেলার পরানগঞ্জ ইউনিয়নের হিরন পলাশিয়া গ্রামের আমছর আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাইতুর রহমান জামে মসজিদে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটে। এতে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত ছিলেন। রোববার দিনগত রাত ১টার দিকে মসজিদটিতে প্রবেশ করেন রানা মিয়া। এসময় মাইক চুরির চেষ্টা করলে আশপাশের লোকজন তাকে ধরে পিটুনি দেওয়ার একপর্যায়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান রানা মিয়া।

মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, মসজিদে একাধিকবার চুরির ঘটনায় এলাকার লোকজন ক্ষিপ্ত ছিল। চোর শনাক্ত করতেও চেষ্টা চলছিল। এরইমধ্যে রাতে মসজিদে প্রবেশ করেন রানা মিয়া। এসময় মাইক চুরির চেষ্টা করলে তাকে ধরে লোকজন পিটুনি দেন।

এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনসুর আহাম্মদ বলেন, রানার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ, তারাকান্দা ও জয়দেবপুর থানায় চুরি-ছিনতাইসহ পাঁচটি মামলা রয়েছে। ওই মসজিদে চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে তিনি নিহত হয়েছেন। সকালে খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

