ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুরে সড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০২:৪৫ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুরে সড়ক অবরোধ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুরে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর ) সকাল ১০টার দিকে চান্দনা চৌরাস্তায় ফের বিক্ষোভ শুরু করেন এনসিপির নেতাকর্মীরা।

এসময় তারা প্রশাসনকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়, এটি একটি পরিকল্পিত ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা করা হবে।

এদিকে হাদির মৃত্যুর খবরে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) এলাকায়ও চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইনকিলাব মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে শত শত শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিববাড়ি পর্যন্ত যান এবং সেখানে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এর ফলে ঢাকা-শিমুলতলী সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

একই দাবিতে টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিক্ষোভ করেন। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট, ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

হাদির হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুরের শিববাড়ি, চান্দনা চৌরাস্তা, টঙ্গীর কলেজ গেটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ চলায় পুরো নগরজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, এনসিপি, জুলাই-৩৬ মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রথমে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

মো.আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।