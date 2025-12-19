  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা

রাজবাড়ী সদর উপজেলার শহীদওহাবপুরে সুরাইয়া নামে চার মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে ব‌টি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ভোরে শহীদওহাবপুর ইউনিয়নের ধুলদী জয়পুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহত গৃহবধূ সুরাইয়া ধুলদী জয়পুর গ্রামের রেজাউল ইসলামের স্ত্রী।

নিহতের স্বজ‌নরা জানায়, ভোরে সুরাইয়া ঘুম থেকে উঠে তার শাশুড়ির সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়েন। এরপর তার শাশুড়ি প্রতিদিনের মতো হাঁটতে বের হয়। আর সুরাইয়া বাড়ির উঠান ঝাড়ু দিতে থাকে। প‌রিবা‌রের অন্য সদস্যরা তখনও ঘুমে ছিলো। তবে শাশু‌ড়ির হাঁটা শেষে বাড়ি এসে সুরাইয়াকে খুঁজতে থাকে। পরে তারা বা‌ড়ির খ‌ড়ির ঘরে গলাকাটা অবস্থায় তার রক্তাক্ত মরদেহ পরে থাকতে দেখেন। এরপর পু‌লিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দজার জিয়াউর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পু‌লিশ পাঠানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

রুবেলুর রহমান/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।