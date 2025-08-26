গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে জামায়াতে ইসলামী

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের পাশে জামায়াতে ইসলামী
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের স্ত্রী ও দুই সন্তানের খোঁজ নিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় তিনি গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় তুহিনের বাসায় যান।
এসময় তুহিনের স্ত্রীর হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দিয়ে তিনি বলেন, এ জাতির এটি দুর্ভাগ্য যে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কথা বললে খুন হতে হয়। আমরা এই বাংলাদেশ চাইনি। এই বাংলাদেশের জন্য ৫ আগস্ট হয়নি। জামায়াতে ইসলামী সবসময় একটি ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে। যেখানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই এবং বৈষম্যের কোনো স্থান থাকবে না। সাংবাদিক তুহিন ছিলেন সমাজের আলোকবর্তিকা, তার নির্মম হত্যাকাণ্ড শুধু পরিবারকেই নয়, সমগ্র সমাজকে শোকাহত করেছে। তার মৃত্যু পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। শুধু আজকের এই সামান্য সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ নয়, জামায়াত তুহিনের পরিবারের পাশে ভবিষ্যতেও থাকবে।
এসময় গাজীপুর মহানগর আমির অধ্যাপক মুহা. জামাল উদদীন, মহানগর সেক্রেটারি আবু সাঈদ মুহাম্মদ ফারুক, মহানগর অফিস সেক্রেটারি আবুসিনা নুরুল ইসলাম মামুন, গাজীপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী শাহ আলম বকশী, ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি গাজীপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. সালাহউদ্দিন আইয়ুবী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/জেআইএম