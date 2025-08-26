অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ
শেখ হাসিনা যে কোম্পানিগুলোকে কাজ দিয়েছিল এই সরকারও তাদেরই দিচ্ছে
তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেছেন, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি, পারমানবিক চুক্তি শেখ হাসিনা করেছিল, বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার সেগুলি অব্যাহত রাখেছে। শেখ হাসিনার সরকার যে বিদেশি কোম্পানিকে চট্রগ্রাম বন্দর দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল সেই বিদেশি কোম্পানিগুলোকে এই সরকার টেন্ডার ছাড়া, জনগনের সম্মতি ছাড়া, জনগনের প্রতিবাদ শর্তেও সেই কোম্পানিগুলোকেই এই সরকার চট্রগ্রাম বন্দর তুলে দিচ্ছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির দিনাজপুর ফুলবাড়ী শাখার আয়োজিত ফুলবাড়ী ট্রাজেডি দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলেচানা সভায় প্রধান অথিতিরি বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেন, ফুলবাড়ীর গণআন্দোলন শুধু ফুলবাড়ীকে রক্ষার আন্দোলন ছিল না, এই গণআন্দোলন ছিল দেশের জাতীয় সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তাই ফুলবাড়ীর ঐতিহাসিক ৬ দফা চুক্তি বাস্তবায়ন করে জীববৈচিত্র ধ্বংসকারী প্রকল্প বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, ফুলবাড়ীবাসীর সঙ্গে সম্পাদিত ৬ দফা চুক্তি দির্ঘদিন থেকে ঝুলিয়ে থাকলেও এখন প্রর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি, উপরন্তু ফুলবাড়ীর আন্দোলনকারী নেতাদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। ৬ দফা চুক্তি বাস্তবায়নসহ আন্দোলনকারী নেতাদের নামে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছি।
তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখার আহ্বায়ক সৈয়দ সাইফুল ইসলাম জুয়েলের সভাপতিত্বে বিশেষ অথিতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গণফ্রোন্টের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, ফুলবাড়ী পৌরসভার সাবেক মেয়র মাহমুদ আলম লিটন, বিপ্লবী কমিনিউস্ট লীগের কেন্দ্রিয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মোশারফ হোসেন নান্নু, বাসদের কেন্দ্রী নেতা সাইফুর ইসলাম পল্টু, সিপিবি দিনাজপুর জেলা নেতা সমভোশ শীল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এমদাদুল হক মিলন/এমএন/এমএস