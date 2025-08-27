  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত

প্রকাশিত: ০৯:১৭ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এসময় আর দুই যাত্রী আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলা শহরের পান্তাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় গেটের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পৌর শহরের চাম্পাতলী গ্রামের ইনছের আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম এবং নবাব আলীর ছেলে রকি (২৮)। তারা দুজনই একই এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে একটি আটোভ্যান চার যাত্রী নিয়ে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক পার হচ্ছিল। এসময় পান্তাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় গেটের সামনে রংপুরের দিক থেকে ছেড়ে আসা বগুড়াগামী একটি ট্রাক যাত্রীবাহী অটোভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হন। এসময় ভ্যানের চালকসহ দুজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে যায়। নিহত দু’জনের মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি ঘটনার পরপরই পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা সম্ভব হয়নি।

আনোয়ার আল শামীম/এফএ/জেআইএম

