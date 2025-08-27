কেরানীগঞ্জ থেকে শরীয়তপুর কারাগারে পাঠানোর পরদিনই হাজতির মৃত্যু

কেরানীগঞ্জ থেকে শরীয়তপুর কারাগারে পাঠানোর পরদিনই হাজতির মৃত্যু
শরীয়তপুর জেলা কারাগারে খোকন মিয়া (৪০) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
খোকন মিয়া ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার খোলামোড়া মডেল টাউন এলাকার ফজল বেপারীর ছেলে।
জেলা কারাগার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, খোলামোড়া মডেল টাউন এলাকার খোকন মিয়া একটি যৌতুক মামলার আসামি হয়ে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। গতকাল সেখান থেকে তাকে শরীয়তপুর কারাগারে পাঠানো হয়। বুধবার ভোরে হঠাৎ তিনি অসুস্থবোধ করেন। পরে কারাগার থেকে তাকে দ্রুত জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
এ ব্যাপারে জেলা কারাগারের জেলার আসমা আক্তার পাপিয়া বলেন, খোকন মিয়া নামের ওই হাজতিকে গতকাল আমাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। আজ ভোরে তিনি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে অসুস্থবোধ করেন। পরে আমাদের কারাগারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিধান মজুমদার অনি/এফএ/এএসএম