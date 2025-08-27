মহেশপুর সীমান্তে ৫ লাখ ভারতীয় জাল রুপিসহ বাংলাদেশি আটক

মহেশপুর সীমান্তে ৫ লাখ ভারতীয় জাল রুপিসহ বাংলাদেশি আটক
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৫ লাখ ৪ হাজার ভারতীয় জাল রুপিসহ দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ৭টার দিকে মহেশপুর সীমান্তের খোসালপুর এলাকা থেকে এক শিশুসহ ওই দুজনকে আটক করা হয়।
আটকদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি। আটকদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। অপরজন শিশু হওয়ায় তাকে পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আটকরা হলেন, বাগেরহাট সদর উপজেলার বেশরগাতী গ্রামের শামসুল হকের ছেলে ওলিয়ার শেখ (৩৭) এবং ওলিয়ার শেখের ছেলে আমান শেখ (০৫)।
বিজিবি জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে খোসালপুর বিওপি’র নায়েক দীনবন্ধু রায়ের নেতৃত্বে সীমান্ত পিলার-৬০/১০৫ এলাকায় অভিযান চালায় বিজিবি। এসময় ৫ লাখ ৪ হাজার ভারতীয় জাল রুপিসহ ওলিয়ার শেখ নামে এক বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। এসময় ওলিয়ার শেখের ৫ বছর বয়সী শিশু সন্তান তার সঙ্গে ছিলেন। পরে দুজনকেই মহেশপুর থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।
বিজিবি জানিয়েছে, ২০১৪ সাল থেকে ওলিয়ার শেখ ভারতের বিহারে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি দর্জির কাজ করতেন। ২০১৭ সালে বিহারের আরাবিয়া থানার এক নারীকে বিয়ে করেন ওলিয়ার। বিয়ে করার পর ২০২২ সালে বাগেরহাট সদর উপজেলার মারুফ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়মিত ভারতীয় জাল রুপি সংগ্রহ করতেন ওলিয়ার। ওই জাল রুপি তিনি ভারতে বসবাসকালে নিয়মিত ব্যবহার করতেন।
মঙ্গলবার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করে ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে মারুফের কাছ থেকে ৫ লাখ ৪ হাজার ভারতীয় জাল রুপি সংগ্রহ করেন ওলিয়ার শেখ। ওই রুপি নিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে তিনি বিজিবির হাতে আটক হন। এসময় ওলিয়ার শেখের সঙ্গে তার শিশু সন্তান ছিলেন।
মহেশপুর থানার ওসি সাজ্জাদুর রহমান বলেন, ভারতীয় জাল রুপিসহ আটক ওলিয়ার শেখের নামে মামলা দায়েরের মাধ্যমে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। আটক ওলিয়ার শেখের সঙ্গে থাকা তার শিশু সন্তান আমান কে মানবিক দিক বিবেচনায় পরিবারের জিম্মায় দেয়া হবে।
শাহজাহান নবীন/এমএন/এএসএম