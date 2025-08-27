সিলেটে বৃষ্টি কমলেও কমেনি সবজির দাম
তিন সপ্তাহ ধরে বৃষ্টির প্রভাবে চড়া ছিল সিলেটের সবজির বাজার। এ সপ্তাহে বৃষ্টিপাত না থাকলেও কমেনি সবজির দাম। উল্টো অনেক সবজির দাম আরও বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে মুরগি ও ডিমের দামও। সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে ১০-১৫ টাকা। প্রতি হালি ডিমের দামও বেড়েছে ৭-৮ টাকা।
এ অবস্থায় সবজি কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা। সঠিক তদারকির অভাবে কাঁচা বাজারে এমন অবস্থা, বলছেন তারা। অন্যদিকে বিক্রেতারা বলছেন, আড়তেই সবজির সরবরাহ কম। স্থানীয় সবজির সরবরাহ না থাকায় বাইরের সবজিতেই চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগের মতো সবজি আসছে না। যে কারণে প্রতিটি সবজিই বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সিলেটের বন্দরবাজার, আম্বরখানা ও মদিনা মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে প্রতিকেজি কচুমুখী ৫০-৬০ টাকা, গাজর ১২০ টাকা, ঝিঙা ৭০-৮০ টাকা, চিচিঙা ৫০-৫৫ টাকা, শসা ৬০-৭০ টাকা, পটল ৬০ টাকা, কাচা মরিচ ২২০ টাকা, করলা ৮০ টাকা, বরবটি ১১০-১২০ টাকা, ঢেঁড়স ৭০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
শুধুমাত্র গত সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও প্রতিকেজি পেঁপে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তাছাড়া আর কোনো সবজি ৫০ টাকার কম নেই।
অন্যদিকে সিলেটের বাজারে বেড়েছে মুরগি ও ডিমের দামও। বুধবার খুচরা বাজারে প্রতিকেজি ব্রয়লার মোরগ ১৬০-১৬৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল। গত সপ্তাহে ব্রয়লারের দাম ছিল ১৪৫-১৫০ টাকা।
এছাড়া এক লাফে খুচরা বাজারে প্রতি হালি ডিমের দাম বেড়েছে ৮-১০ টাকা। বুধবার বাজারে প্রতি হালি ডিম ৪৮-৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। গত সপ্তাহে ছিল ৪০-৪২ টাকা।
আম্বরখানা সবজির বাজারে আসা ক্রেতা ও নগরীর আখালিয়া এলাকার বাসিন্দা তায়েফ আহমদ বলেন, কোনো সবজির দাম স্থিতিশীল না। দুই -তিন দিনের ব্যবধানে বাজারে আসলে দামের অনেক তফাৎ দেখা যায়। কোনো তদারকি নেই। যার কারণে বিক্রেতারা ইচ্ছেমতো দাম আদায় করে।
সিলেট নগরীর কুমারপাড়া এলাকার বাসিন্দা সামিউল ইসলাম বলেন, দিনের বেলা সবজি কেনা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। রাত ১০টার পরে বন্দরবাজারে গেলে কিছু কম দামে সবজি মিলে। তাছাড়া অন্যান্য বাজারে সবজির দামে আগুন।
আম্বরখানা এলাকার সবজি বিক্রেতা আব্দুল খালিক বলেন, যে দামে সবজি ক্রয় করা হয় সে দামে বিক্রি করলে ব্যবসায়ীরা বাড়িঘর বিক্রি করতে হবে। মুল আড়তেই দাম বেশি। যার প্রভাব খুচরা বাজারে।
আম্বরখানা আব্দুল বারি ম্যানশনের পাইকারি ডিমের আড়ৎদার ইসলাম ট্রেডার্সের সত্বাধিকারী ইসলাম উদ্দিন বলেন, পাইকারি বাজারে ডিমের দাম বেড়েছে। যার কারণে খুচরা বাজারে প্রতি হালিতে ৭-৮ টাকা করে বেড়েছে। তবে আর বাড়ার সম্ভাবনা কম।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (সিলেট মেট্রো) মোহাম্মদ আরিফ মিয়া বলেন, বাজারে আমাদের নিয়মিত মনিটরিং রয়েছে। এখন সবজির সরবরাহ কম, তাই দাম বেশি।
আহমেদ জামিল/এমএন/জেআইএম