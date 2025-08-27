কক্সবাজারে মাছ ধরার ট্রলারে মিললো সাড়ে চার লাখ ইয়াবা, আটক ৯

কক্সবাজারে মাছ ধরার ট্রলারে মিললো সাড়ে চার লাখ ইয়াবা, আটক ৯
কক্সবাজারের বাকঁখালী নদীর মোহনায় অভিযান চালিয়ে মাছ ধরার একটি ট্রলার থেকে ৪ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৯ জনকে আটক করেছে র্যাব-১৫।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে সদরের নাজিরারটেক এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব ইয়াবা জব্দ ও লোকজনকে আটক করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১৫ এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) আ ম ফারুক।
আটকরা হলেন, কক্সবাজার পৌরসভার পেশকার পাড়া এলাকার বাসিন্দা মৃত কলিম উল্লাহর ছেলে আব্বাস উদ্দিন (৪৮), লাহারপাড়া বাসটার্মিনাল এলাকার মৃত মোজাহের আহাম্মদের ছেলে মো. নবী হোসেন (৩৮), সদরের বাসটার্মিনাল এলাকার মৃত সৈয়দ আহাম্মদের ছেলে জাফর আলম (৬৩), ঈদগাঁওর বোলায়খালী এলাকার মৃত আব্দুস সালামের ছেলে মো. ফিরোজ (৩৮), ঈদগাঁওর দক্ষিণ মাইজপাড়ার মৃত নুরুল আজিমের ছেলে মো. মোস্তাক আহাম্মদ (৪০)।
এছাড়া চকরিয়া ডুলাহাজারা ডুমখালী এলাকার আব্দুল মতলবের ছেলে মো. শাহাব উদ্দিন (৫৫), টেকনাফের হ্নীলা লেচুপ্রাং এলাকার মৃত মো. মিরাজের ছেলে মো. সেলিম (৬৮), এবং চকরিয়া খুটাখালী এলাকার মৃত গফুর গাজীর ছেলে আবুল কালাম কালু (৭০) ও চকরিয়া বড়ইতলী এলাকার মৃত মোজাফ্ফর মাঝির ছেলে মো. আবু তাহের (৪২)।
র্যাব-১৫ এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) আ ম ফারুক জানান, মাদকের বড় চালান আসার গোপন তথ্য পেয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে একটি ট্রলারকে আটক করা হয়। ওই ট্রলারের তেলের ড্রামের ভেতরে সুকৌশলে লুকানো অবস্থায় চার লাখ ষাট হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। এসব মাদক পাচারে জড়িত মাদক কারবারি সন্দেহে ৯ জনকে আটক করে ট্রলারটিকে ফিশারিঘাট এলাকায় নিয়ে আসা হয়।
র্যাব কর্মকর্তা আরও জানান, আটক মাদক কারবারিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, জব্দ করা ট্রলারটির মালিক ও ইয়াবা চালানের মূল হোতা মো. বোরহান উদ্দিন। তার বাড়ি মহেশখালী এবং তিনি পলাতক। তারা দীর্ঘদিন ধরে অভিনব কায়দায় বিভিন্ন পথে মাদকদ্রব্য পাচার করে আসছিল। আটক করা মাদক পাচারকারী এবং চক্রের মূল হোতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
সায়ীদ আলমগীর/এমএন/এএসএম