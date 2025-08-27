টাঙ্গাইলে পটকা ফাটিয়ে ডাকাতি, গ্রেফতার ৭

টাঙ্গাইলে পটকা ফাটিয়ে ডাকাতি, গ্রেফতার ৭
টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে বসতবাড়িতে পটকা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনায় আন্তঃজেলা ডাকাত দলের ৭ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে লুটের স্বর্ণালংকারসহ মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- সোহাগ মণ্ডল (৪১), মিন্টু (৩৮), মোশাররফ (৩৭),জসিম (৩৩), আমিনুল (৩৬), আনোয়ার (৩৯), ময়নাল (৩৫)। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে।
পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান জানান, গত ১৮ আগস্ট ভোরে ঘাটাইল উপজেলার চকপাকুটিয়া গ্রামে অমর বনিকের বাড়িতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ডাকাত দল প্রবেশ করে। এসময় পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, রূপার গহনা ও মোবাইল ফোনসহ ৬ লাখ ৪১ হাজার ৮০০ টাকার মালামাল লুট করে। এসময় একজনকে আহত করা হয়। পরে তাদের চিৎকারে এলাকার লোকজন বিষয়টি টের পেলে ডাকাতরা পটকা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় অমর বনিক নামে একজন বাদী হয়ে ঘাটাইল থানায় মামলা করেন।
তিনি আরও জানান, এ ঘটনার পর ডিবি পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৪ আগস্ট গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সফিপুর এলাকা থেকে ডাকাত দলের সদস্য সোহাগ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। সে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়। সোহাগের তথ্যের ভিত্তিতে এ ঘটনার মূলহোতা মিন্টুকে মঙ্গলবার নেত্রকোনা থেকে গ্রেফতার করা হয়। মূলহোতা মিন্টুর তথ্যের ভিত্তিতে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ডাকাত দলের আরও ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। একই সাথে লুটের ৫ রতি স্বর্ণ, ৩৪ ভরি রূপা ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তারা বিভিন্ন সময় সংঘবদ্ধভাবে ডাকাতি করে আসছিল। এ ঘটনায় গ্রেফতার ৬ জনকে ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জেআইএম