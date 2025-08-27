টাঙ্গাইলে চিংড়িতে জেলি ভরে ওজন বৃদ্ধির দায়ে জরিমানা

টাঙ্গাইলে চিংড়িতে জেলি ভরে ওজন বৃদ্ধির দায়ে জরিমানা
টাঙ্গাইলে চিংড়ি মাছে খোলসের ভেতর জেলি দিয়ে ওজন বৃদ্ধি ও নকল পণ্য বিক্রি করায় হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে শহরের পার্ক বাজার ও টাঙ্গাইল ক্লাবের বাটার গলিতে এ অভিযান চলে।
অভিযানের শুরুতে পার্ক বাজারের চিংড়ি মাছের খোলসের ভিতর জেলি ব্যবহার করে মাছ বিক্রির দায়ে আড়তদার মিজানুরকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এদিকে একই বাজারে মুরগিতে মাপে কম দেওয়ায় আরশাফকে ১০ হাজার টাকা ও টাঙ্গাইল ক্লাবের বাটার গলিতে কসমেটিকসের দোকান তাজ কালেকশনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
এসময় জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, পার্ক বাজারে চিংড়ি মাছের খোলসের ভেতর জেলি দিয়ে মাছ বিক্রি করছে। তাৎক্ষণিক অভিযান টিম হাতে নাতে ধরে জরিমানা করা হয়। অপরদিকে একই বাজারে মুরগিতে মাপে কম দেওয়ায় সতর্ককরণসহ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা টাঙ্গাইল ক্লাবের পিছনে বাটার গলিতে গোপন সংবাদের ব্যক্তিতে একটি কসমেটিকসের দোকানে অভিযান চালানো হয়। সেখানে অবৈধ ও নিষিদ্ধ পণ্য থাকায় জরিমানা করা হয়। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জিকেএস