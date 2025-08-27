নাচোল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
ফুয়েল স্টেশনে বকেয়া ১৬ লাখ টাকা, বন্ধ অ্যাম্বুলেন্সসেবা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫০ শয্যা নাচোল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ দিন ধরে বন্ধ আছে অ্যাম্বুলেন্স সেবা। ফুয়েল স্টেশনে তেলের ১৬ লাখ টাকা বকেয়া। এজন্য অ্যাম্বুলেন্সসেবা বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন মুমূর্ষু রোগীরা।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্যমতে, ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত তেলের ফুয়েল স্টেশনে বকেয়া রয়েছে ১৬ লাখ টাকা। এ কারণে চলতি মাস থেকে ফুয়েল স্টেশন কর্তৃপক্ষ তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। এতে বন্ধ রয়েছে অ্যাম্বুলেন্সসেবা।
এদিকে ৫০ শয্যা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে ২৪ জন চিকিৎসকের পদ থাকলেও চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র সাতজন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ২৪ জন কর্মচারীর পদও শূন্য।
নেজামপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা আল-আমিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘কয়েকদিন ধরে আমার ছেলে জ্বরে আক্রান্ত। অবস্থা ভালো না। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেছে। কিন্তু অ্যম্বুলেন্স পাচ্ছি না। হাসপাতালের অ্যম্বুলেন্স বন্ধ। আমরা তো ভাড়ার টাকা বকেয়া রাখিনি, তাহলে ফুয়েল স্টেশনে কেন টাকা বকেয়া রয়েছে?’
এ বিষয়ে নাচোল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, ‘আমি সদ্য যোগদান করেছি। সব কার্যক্রম নিয়মিত করার চেষ্টা করছি। যতদ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়ন, অ্যাম্বুলেন্সসহ অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।’
জানতে চাইলে জেলা সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম শাহাব উদ্দীন বলেন, ‘বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।’
