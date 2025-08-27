পদ্মায় ভেসে এলো ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ, দুদিন পর ফেরত

পদ্মায় ভেসে এলো ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ, দুদিন পর ফেরত
চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিবগঞ্জের শিংনগর সীমান্তে পদ্মা নদীতে ভেসে আসা হিরো মণ্ডল নামে এক ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে শিংনগর সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের কাছে হিরো মণ্ডলের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। এসময় দুই দেশের পুলিশ, সীমান্তরবক্ষী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
মৃত ভারতীয় নাগরিক হিরো মণ্ডল মালদা জেলার সুজাপুর গ্রামের কালাচাঁদ মণ্ডলের ছেলে।
এর আগে ২৫ আগস্ট পদ্মা নদীতে ভেসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসে হিরো মণ্ডলের মরদেহ।
গোদাগাড়ি নৌপুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুর রহমান জানান, হিরো মণ্ডল পেশায় একজন জেলে। গত ২৩ আগস্ট মাছ ধরতে গিয়ে গঙ্গা নদীতে ডুবে নিখোঁজ হন। সেখান থেকে স্রোত ভাসতে ভাসতে গত ২৫ আগস্ট পদ্মা নদীতে অর্ধগলিত অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পেয়ে বিজিবি সদস্যরা পুলিশকে খবর দেন। পরে নৌপুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
তিনি আরও জানান, এ নিয়ে বৈশবনগর থানায় নিখোঁজ ডায়রি করেন তার পরিবারের সদস্যরা। ভারতীয় ওই নাগরিকের পরিচয় শনাক্তের পর বুধবার দুপুরে শিবগঞ্জের শিংনগর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ওই ব্যক্তির মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।
সোহান মাহমুদ/এমএন/জিকেএস