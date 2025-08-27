  2. দেশজুড়ে

সাদা পাথর লুট: দিনভর বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শুনলো তদন্ত কমিটি

প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথর ও রেলওয়ে বাঙ্কার এলাকায় অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন ও লুটপাটের ঘটনায় দিনভর সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি।

বুধবার (২৭ আগস্ট) সিলেট সার্কিট হাউসে আলাদাভাবে প্রশাসনের কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, পরিবেশবাদী সংগঠন, ট্রাক পরিবহন মালিক সমিতি ও পাথর ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। এসময় প্রেসক্লাবের নেতারাও অংশ নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

পরে কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জাহেদা পারভীন সাংবাদিকদের সঙ্গে তদন্তের বিষয়ে আলোচনা করেন।

এসময় তিনি বলেন, আমরা দুটি বিষয়কে সামনে রেখে কাজ করছি। প্রথমটি কারা এই ঘটনায় জড়িত, কার কি দায় আছে। আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে আমাদের প্রস্তাবনা।

জাহেদা পারভীন আরও বলেন, মাঠ পর্যায় থেকে আমরা সব তথ্য নিয়ে আজ ঢাকায় ফিরবো। সেখানে পর্যালোচনা শেষে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার তদন্ত কমিটি সরেজমিনে ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর এলাকা পরিদর্শন করে। গত ২০ আগস্ট মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রাথমিক তদন্ত করে ৫৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা ও যোগসাজশ ছিল। দুদকের প্রতিবেদনে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ওসিসহ মোট ৫৩ জনের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ী রয়েছেন ৪২ জন।

