ঝিনাইদহে বেকারিতে তৈরি পণ্যে মেয়াদহীন মোড়ক, জরিমানা

ঝিনাইদহে বেকারিতে তৈরি পণ্যে মেয়াদহীন মোড়ক, জরিমানা
ঝিনাইদহে খাদ্যপণ্যের মোড়কে মেয়াদ, মূল্য ও উৎপাদনের তারিখ উল্লেখ না থাকায় হিরা বেকারি নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে ঝিনাইদহ পৌর শহরের আরাপপুর চানপাড়া এলাকায় হিরা বেকারিতে এ অভিযান চালানো হয়। জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।
জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের জানান, ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবে হিরা বেকারিতে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। এসময় প্রস্তুতকৃত পণ্যের মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, বিক্রয়মূল্য ও অন্যান্য তথ্য উল্লেখ না থাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আইন অমান্য করে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটি খাদ্যপণ্য বাজারজাত করে আসছিল।
অভিযানে অংশ নেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সাধন সরকার। এসময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি বিশেষ টিম অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।
জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলা ও বড় বড় বাজারে আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি। নিরাপদ খাদ্য ও ভোক্তার অধিকার রক্ষায় এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
শাহজাহান নবীন/আরএইচ/জিকেএস