বৈদ্যুতিক তারে আটকা পড়া শালিক উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস

বৈদ্যুতিক তারে আটকা পড়া শালিক উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস
ময়মনসিংহের ভালুকায় বৈদ্যুতিক তারে আটকা পড়া একটি শালিক উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে পাখিটি উদ্ধার করা হয়।
এর আগে দুপুরে বৈদ্যুতিক তারে আটকা পড়া অবস্থায় পাখিটি ছটফট করতে দেখেন স্থানীয়রা।
পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন আন্দোলন ময়মনসিংহের সাধারণ সম্পাদক শিব্বির আহমেদ লিটন বলেন, পাখিটি বৈদ্যুতিক তারে আটকে থাকায় কষ্ট পাচ্ছিল। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাখি উদ্ধার করে মুক্ত আকাশে উড়ার সুযোগ সৃষ্টি করায় ফায়ার সার্ভিসের ওই সদস্যরা প্রশংসার দাবিদার।
এ বিষয়ে ভালুকা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি জানতে পেরে পাখিটি জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করতে তাৎক্ষণিক রওয়ানা দিই। এরপর আমাদের এক সদস্যকে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠিয়ে তারে আটকে থাকা শালিকটি জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে মুক্ত আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, সকালে বৈদ্যুতিক তারে পাখিটি বসার পর থেকে পা আটকে ছিল বলে ধারণা করছি। পরে দুপুরের দিকে লোকজন পাখিটি দেখতে পায়। দীর্ঘক্ষণ তারে পা আটকে থাকায় কিছুক্ষণ পরপর কিচিরমিচির শব্দ করেছিল। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে বৈদ্যুতিক তার থেকে নিচে নামিয়ে আনার পর আতঙ্কমুক্ত হয় পাখি। ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত আকাশে উড়াল দেয়।
কামরুজ্জামান মিন্টু/আরএইচ/এমএস