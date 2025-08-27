বিনোদনকেন্দ্রের পাশে ময়লার স্তূপ, দুর্গন্ধে টেকা দায়

বিনোদনকেন্দ্রের পাশে ময়লার স্তূপ, দুর্গন্ধে টেকা দায়
গাজীপুরে একটি বিনোদনকেন্দ্রের পাশে বিলের পানিতে সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। এতে ঝুঁকিতে পড়েছে বিলের মাছসহ জলজপ্রাণী। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।
মহানগরীর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইসলামপুর ভাঙ্গা ব্রিজ এলাকায় প্রতিদিন শত শত মানুষ গাজীপুর থেকে ট্রলারযোগে কাশিমপুর যাতায়াত করেন। এছাড়া প্রতিদিন বিকেলে শত শত বিনোদনপ্রেমী মানুষ ওই এলাকায় ঘুরতে যান। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে বিনোদনপ্রেমী মানুষের থাকে উপচেপড়া ভিড়। অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ছুটে যান ভাঙ্গা ব্রিজ এলাকায়। তারা ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে কড্ডা বিল, ডংকা বিল ও তুরাগ নদীতে ঘুরে বেড়ান।
স্থানীয়দের অভিযোগ, কিছুদিন ধরে সিটি করপোরেশনের লোকজন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ট্রাক ও ভ্যানে করে বাসাবাড়ির ময়লা- আবর্জনা রাস্তার পাশে বিলের পানিতে ফেলছেন। এতে দুর্গন্ধে ওই এলাকায় টেকা যায় না। প্রতিদিন যেসব বিনোদনপ্রেমী ভাঙ্গা ব্রিজ এলাকায় ঘুরতে ও বেড়াতে আসেন তারা অসহনীয় দুর্ভোগে পড়েন।
জয়দেবপুর শহর থেকে পানি পথে ঘুরতে আসা শাকিল দম্পতি বলেন, ‘দুই-তিন মাস আগেও এখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ছিল। এখন ময়লার দুর্গন্ধে টেকা যায় না।’
স্থানীয় নৌকার মাঝি আবুল হোসেন বলেন, ‘আমরা ময়লার দুর্গন্ধে নৌকা ভেড়াতে পারি না। ময়লার দুর্গন্ধে মানুষ অতিষ্ঠ।’
স্থানীয় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক ইকরাম হোসেন বলেন, ‘সিটি করপোরেশনের ময়লা রাস্তায় ফেলা হয়। এতে এক লেনে চলাচল করতে গিয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।’
একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ইসলামপুর এলাকার জেলে সাধন চন্দ্র। তিনি বলেন, ‘সিটি করপোরেশনের ময়লা-আবর্জনা ফেলে আমাদের বিলের পানি দূষিত করছে। এতে মাছের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। বর্ষা চলে গেলে ওই বিলে ধান চাষও দুষ্কর হয়ে যাবে।’
এ বিষয়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. সোহেল রানা বলেন, স্থানীয়ভাবে ওই এলাকায় সিটি করপোরেশনের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। পরিবেশ ও জলাশয়ের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
