ময়মনসিংহে ট্রাকচাপায় অটোরিকশা চালকসহ নিহত ২

ময়মনসিংহে ট্রাকচাপায় অটোরিকশা চালকসহ নিহত ২
ময়মনসিংহের ত্রিশালে ট্রাক-সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার বাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, একই উপজেলার উথুরা ইউনিয়নের হাতিবেড় গ্রামের শামসুল হকের ছেলে আবদুল মতিন (৪৫) ও একই গ্রামের আবদুর রশিদের ছেলে হাফিজ উদ্দিন (৫৩)। আবদুল মতিন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উল্টো পথে একটি ট্রাক যাচ্ছিল। ৮টার দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা উপজেলার বাগান এলাকা পর্যন্ত আসতে বিপরীতমূখী ট্রাকটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে হাফিজ উদ্দিন মারা যান। এ সময় চালক আবদুল মতিনসহ দুজন আহত হন। তাদের মধ্যে চালকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় লোকজন উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. শফিক উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, আবদুল মতিনকে কয়েকজন লোক গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসেন। চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেছেন।
এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার পরপর ট্রাক নিয়ে পালিয়েছেন চালক।
