সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা

এক বছরে ধৈর্যহীন হয়ে গেলে ১৫ বছরের দুর্নীতি কী করে শোধরাবো

প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, ‘একটা রাষ্ট্র আমরা পেয়েছি- যেখানে কোনো টাকা ছিল না। কোনো সিস্টেম নেই। দুর্নীতির এতোগুলো স্তর বিশিষ্ট যে আমাদের পক্ষে অল্প সময়ে সবটুকু উৎপাটন করা কঠিন। আমরা দেখেছি মানুষ ভালোবেসে ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে এসেছেন, আবার এটাওতো দেখতে পাচ্ছি মানুষ ধৈর্যহীন হয়ে যাচ্ছেন। এক বছরে ধৈর্যহীন হয়ে গেলে ১৫ বছরের দুর্নীতি কী করে শোধরাবো?

বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ সব কথা বলেন তিনি।

উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেন, ‘আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং। আমরা নির্বাচনমুখী হতে যাচ্ছি। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেন কোনো সহিংসতা না হয়। সহিংসতা হলে নির্বাচন নষ্ট হবে। নির্বাচন যদি চান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। এটি নষ্ট হলে নির্বাচন কঠিন জায়গায় চলে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আকস্মিকভাবে আপনাদের জীবনে নেমে এসেছে। যখন ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে ঢাকার রাস্তায় ঢেউয়ের পরে ঢেউ জনসমুদ্রের মতো, যখন তারা মুক্তির আহ্বানে মেতে উঠেছিল- সেদিন আমার মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং ফেরেশতা নেমে এসেছে।’

মতবিনিময় সভায় নবীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীব চৌধুরী ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

