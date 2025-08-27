পাসপোর্ট করতে এসে হাসিনাসহ দুই রোহিঙ্গা আটক
নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট করতে এসে হাসিনা (২৯) নামে এক রোহিঙ্গা নারীকে আটক হয়েছে। এসময় তার স্বামী পরিচয় দেওয়া মেজবাহ (৩৩) নামের এক বাংলাদেশি যুবককেও আটক করা হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তাদের আটক করা হয়। তারা এনআইডি ও অন্যান্য কাগজপত্র জমা দিলেও বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের সময় ধরা পড়েন। তাদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, গত তিন মাসে আরও তিনজনকে আটক করেছি।
নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপপরিচালক শামীম আহমদ বলেন, ঘটনার পরপরই হাসিনাকে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের আটকের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দিচ্ছি না। বিষয়টি কঠোর নজরদারিতে রয়েছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এএইচ/এমএস