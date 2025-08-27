  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
কারাগারে সিজারিয়ান অপারেশনে মা হলেন হত্যা মামলার আসামি
বর্তমানে মা-মেয়ে হাসপাতালের কারাবন্দি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। ছবি-সংগৃহীত

কুমিল্লা কারাগারে স্মৃতি আক্তার নামে হত্যা মামলার এক আসামি সন্তান প্রসব করেছেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন তিনি। বর্তমানে মা-মেয়ে হাসপাতালের কারাবন্দি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন।

বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে কুমিল্লা কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন জাগো নিউজকে এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

আসামি স্মৃতি আক্তার জেলার তিতাস উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নের মজিদপুর গ্রামের হোসেন মিয়ার স্ত্রী। গত ১১ আগস্ট তিনি একটি হত্যা মামলার আসামি হয়ে কুমিল্লা কারাগারে আসেন।

সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন বলেন, সোমবার সকালে স্মৃতি আক্তারের প্রসবব্যথা উঠলে দ্রুত তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসক জানান, তার সিজারিয়ান অপারেশন করতে হবে। আমরা তার পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি দিই। দুপুরে তিনি কন্যাসন্তান প্রসব করেন।

তিনি আরও বলেন, ‌‘আমরা তার চিকিৎসাসেবা, খাবারের ব্যবস্থা ও শিশুর জন্য পোশাকসহ সব কিছুর ব্যবস্থা করেছি। বর্তমানে মা-মেয়ে দুজনই কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কারাবন্দি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসক জানিয়েছে, তারা ভালো আছেন।’

