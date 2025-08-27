ভারতে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরলো ১৭ কিশোর-কিশোরী
ভারতে কারাভোগ শেষে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দেশে ফিরেছেন ১৭ জন বাংলাদেশি কিশোর-কিশোরী। ফেরত আসাদের মধ্যে সাতজন কিশোর ও ১০ জন কিশোরী। বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় বেনাপোল সীমান্তের চেকপোস্ট দিয়ে দেশে ফিরেছেন তারা।
এর আগে কলকাতায় বাংলাদেশের উপ হাইকমিশন তাদের নাগরিকত্ব যাচাই শেষে দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য ভারত সরকারের কাছে অনাপত্তি সনদ নেয়।
ফেরত আসারা হচ্ছে, মঈন খান, অবন্তি দাস, নূর আলম, হৃদয় মণ্ডল, ইমরান শেখ, মেহেদী হাসান, নাহিদ মোড়ল ফয়সাল শেখ, রানা হাওলাদার, শামীমা আক্তার, শান্তা আক্তার, ইমু খাতুন, মিথিলা রহমান, সাইম জমাদ্দার, কমল সর্দার ও নুরজাহান খাতুন।
এরা দেশের পাবনা, গাজিপুর, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, নরসিংদী, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, নড়াইল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।
বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস হোসেন মুন্সি জানান, বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে ১৭ জন বাংলাদেশি কিশোর-কিশোরীকে পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে।
যশোর জেলা মহিলা আইনজীবী সমিতির প্রোগ্রাম অফিসার রেখা বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘদিন আটক থাকার পর আজ তারা দেশে ফিরেছেন। আমরা তাদের নিজ জিম্মায় গ্রহণ করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করবো।
মো. জামাল হোসেন/আরএইচ/জিকেএস