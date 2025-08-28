  2. দেশজুড়ে

জমি নিয়ে দ্বন্দ্বে দুলাভাইকে পিটিয়ে মারলেন দুই শ্যালক

প্রকাশিত: ১১:০১ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
গাইবান্ধা সদর উপজেলায় শ্যালকের লাঠির আঘাতে দুলাভাই নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুর তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।

এর আগে বুধবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার প্রধান বাজারের ব্যাপারী পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোজাহার আলী বেপারী (৬৫) উপজেলার গিদার ইউনিয়নের প্রধানের বাজার এলাকার বেপারী পাড়া গ্রামের মৃত এসহাক আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও নিহতের স্বজনরা জানান, মোজাহার আলী বেপারী তার শ্বশুরের কাছ থেকে ২৫ বছর আগে ২৪ শতক জমি ক্রয় করেছিলেন। জমি দলিল হওয়ার আগেই তার শ্বশুর মারা যান। মোজাহার আলী সেই জমি দুই শ্যালকের কাছে দলিল করে নিতে চান। কিন্তু তার দুই শ্যালক লুৎফর রহমান ও নবীর হোসেন বহুবার দলিল করে দেওয়ার তারিখ নিলেও শেষ পর্যন্ত দেননি। সম্প্রতি লুৎফর রহমান ও নবীর হোসেন ঢাকার কর্মস্থল থেকে বাড়িতে আসেন। এসময় মোজাহার আলী দুই শ্যালকের কাছ থেকে জমি দলিল করে চান। কিন্তু তারা আবারো তালবাহনা শুরু করেন।

এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হলে এক পর্যায়ে লুৎফর রহমান ও নবীর হোসেন লাঠি দিয়ে মোজাহার আলীকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় লোকজন উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেলারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে সদর থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল আলীম বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঘটনার পর থেকে লুৎফর রহমান ও নবীর হোসেন পলাতক রয়েছেন।

