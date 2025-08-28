সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণ
ছেলে-শাশুড়ির পর এবার না ফেরার দেশে হাসান
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। টানা পাঁচদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন হাসান গাজী৷ এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো তিনজনে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ভোর ৪টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।
তিনি বলেন, হাসান গাজী মৃত্যুবরণ করেছেন। এর আগে তার শাশুড়ি এবং ছেলের মৃত্যু হয়। বর্তমানে তার স্ত্রী সালমা ও শিশুকন্যা জান্নাতসহ তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
২২ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টায় বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরের একই পরিবারের ৯ সদস্য দগ্ধ হন। পরবর্তীতে তাদের সবাইকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনিস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। সেখানে ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় দগ্ধ হওয়া ১ মাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন এবং ২৫ আগস্ট তার নানি তাহেরা আক্তার (৫০) মৃত্যুবরণ করেন।
