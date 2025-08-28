  2. দেশজুড়ে

অধ্যাপক মজিবুর রহমান

জীবন দিয়ে হলেও দেশে কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করবো

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মজিবুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সাবেক এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমান বলেছেন, জীবন দিয়ে হলেও এই দেশে কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করবো।

তিনি আরও বলেন, সব সরকারই ইসলামের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে। এখন মানুষ জামায়াতে ইসলামীর দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা চেষ্টা করছি ইসলামের পক্ষে একটি ভোট বাক্স দেওয়ার। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা হলে এটা বাস্তব রূপ নেবে ইনশাআল্লাহ।

নেত্রকোনায় জামায়াতে ইসলামীর ষান্মাসিক রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে জেলা পাবলিক হল মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন প্রসঙ্গে অধ্যাপক মজিবুর রহমান বলেন, ‘দেশের সব মানুষের ভোটের মূল্যায়ন করার জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো পিআর পদ্ধতি। আমরা চাই, যে এক পার্সেন্ট ভোট পাবে তারও ভোটের মূল্যায়ন হোক। কেউ ২৫ পার্সেন্ট ভোট পেল, অন্যরা ২৪ বা ২৩ পার্সেন্ট পেলেও তারা সরকারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। ৭৫ পার্সেন্ট ভোটারের ভোট নষ্ট হয়।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করেই আমরা নির্বাচনে যাবো। কোনো ভোট ডাকাতের হাতে দেশকে ছেড়ে দেবো না। ভোটকেন্দ্র ও ভোট বাক্স পাহারা দিতে হবে। জামায়াত এদেশের মানুষকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র উপহার দেবে।’

জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা ছাদেক আহমাদ হারিছের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় রুকন সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি ড. ছামিউল হক ফারুকী, নেত্রকোনা-৪ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ময়মনসিংহ মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি নেত্রকোনা-৩ আসনের জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন সাইফুল, সহকারী সেক্রেটারি ও নেত্রকোনা-৫ আসনে মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মাছুম মোস্তফা, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও নেত্রকোনা-১ আসনে মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাসিম, জেলা শ্রমিক বিভাগের সভাপতি মাওলানা কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

এইচ এম কামাল/এসআর/জেআইএম

