ময়মনসিংহে রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫১ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে রেলপথ অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহে রেলযোগাযোগ বন্ধ।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীবাহী জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি আটকে দেন শিক্ষার্থীরা।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন বলেন, গফরগাঁওয়ের পাগলা থানায় নিখোঁজের চারদিন পর চার বছর বয়সী সাদাব হোসেন নামের এক শিশুর মরদেহ পাওয়া যায়। শিশুটিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে উল্লেখ করে থানায় মামলা হয়। হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে দুপুর ১টার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীবাহী জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি আটকে দেন স্থানীয় শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহে রেলযোগাযোগ বন্ধ যায়।

ওসি বলেন, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে রেলপথ থেকে সরানোর চেষ্টা চলছে।

সাদাব হোসেন জেলার নান্দাইল উপজেলার জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের বারঘরিয়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী আল-আমিনের ছেলে। শিশুটি মায়ের সঙ্গে গফরগাঁওয়ের পাগলা থানাধীন পাঁচবাগ ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামে নানাবাড়িতে থাকত।

গত ১১ জুলাই দুপুরে নিখোঁজ হয় সাদাব হোসেন। নিখোঁজের ঘটনায় সাদাবের নানা সুলতান মিয়া পাগলা থানায় একটি জিডি করেন। ১২ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে শিশুটির স্বজনদের কাছে মুঠোফোনের দুটি নম্বর থেকে ৩০ হাজার ও ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। দুটি নম্বরের একটিতে ২০ হাজার ও অপর দিকে ৮ হাজার টাকা পাঠানো হয়। এরপর ১৫ জুলাই সকালে দিঘিরপাড় গ্রামে স্বজনরা বাড়ি থেকে দেড়শ গজ দূরের একটি পুকুরে ওই শিশুর মরদেহ পান। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

