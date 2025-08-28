  2. দেশজুড়ে

যশোরে ৩৬ সোনার বারসহ তিন যুবক আটক

প্রকাশিত: ০৪:৫৯ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
যশোরে ৩৬টি সোনার বারসহ তিন যুবককে আটক করেছে বিজিবি। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন, মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার আঙ্গারিয়া সিংগাইর গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে আশরাফুল ইসলাম সাজিদ (২৩), যশোর শহরের বারান্দিপাড়া এলাকার নূর মোহাম্মদের ছেলে জাহিদ হোসেন (২৬) ও ঝিকরগাছা উপজেলার ফতেপুর গ্রামের আনন্দ চন্দ্র দাসের ছেলে সুজন কুমার বাপ্পি (৩৪)।

বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে কোদালিয়া ও তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় দুটি পৃথক অভিযান পরিচালনা করে ওই তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের শরীর তল্লাশি করে মানিব্যাগ ও কোমরে বিশেষভাবে লুকায়িত অবস্থায় ৩৬টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের মোট ওজন ৫ কেজি ৩৩৪ গ্রাম।

৪৯ বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন, তারা সোনার বারগুলো ঢাকা থেকে যশোর হয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। ঢাকার মানিকগঞ্জ ও যাত্রাবাড়ী এলাকার চোরাকারবারিদের নিকট হতে সোনার বারগুলো তারা সংগ্রহ করে যশোর ও চুকনগর গমন করছিলেন।

তিনি আরও জানান, আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। জব্দ সোনা ট্রেজারিতে জমা দেওয়া হয়েছে।

