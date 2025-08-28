সিরাজগঞ্জে সাড়ে ১১ টন সরকারি চাল জব্দ

সিরাজগঞ্জে সাড়ে ১১ টন সরকারি চাল জব্দ
সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে দুটি গুদাম থেকে ১১ হাজার ৭৫০ কেজি সরকারি চাল জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মেঘাই এলাকা থেকে এ চাল জব্দ ক করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ামত আলী খান হিমেল।
আদালত সূত্র জানায়, ওই এলাকার মৃত আকবর আলীর ছেলে সাব্বির হোসেনের গুদাম থেকে ৮ হাজার ১৮০ কেজি ও কাজিপুর সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সোলাইমান হোসেনের গুদাম থেকে ৩ হাজার ৫৭০ কেজি সরকারি চাল জব্দ করা হয়। তারা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে সরকারি চাল মজুদ করতেন। জব্দ করা এসব চালের বস্তাগুলোর গায়ে ‘খাদ্য অধিদফতর’ এবং ‘নেট ওজন ৩০ কেজি’ লেখা রয়েছে।
উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক সায়েম রায়হান চৌধুরী জাগো নিউজকে জানান, দুটি গুদাম থেকে ৩০ কেজি ওজনের ২৭০ বস্তা ও ৫০ কেজি ওজনের ৭৩ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করা হয়েছে। যার মোট ওজন ১১ হাজার ৭৫০ কেজি৷ একই সঙ্গে গুদাম দুটি সিলগালা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় তারা মামলা দায়ের করবে বলে জানিয়েছেন।
এম এ মালেক/আরএইচ/জেআইএম