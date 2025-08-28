বিএনপি নেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
গাজীপুরের কালীগঞ্জে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এবং প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়াই কৃষিজমি বালু দিয়ে ভরাটের অভিযোগে এক বিএনপি নেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে উপজেলা প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের নগরভেলা এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা।
অভিযুক্ত বিএনপি নেতার নাম আতাউর রহমান তালুকদার। তিনি তালিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নান তালুকদারের ছেলে এবং নাগরী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি।
উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নাগরী ইউনিয়নের কৃষিজমি ভরাটে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু তা অমান্য করে আতাউর রহমান তালুকদারের নেতৃত্বে নদীতে ড্রেজার বসিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে নগরভেলা এলাকায় কৃষিজমি বালু দিয়ে ভরাট করা হচ্ছিল। পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হলে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়।
এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে দোষ স্বীকার করলে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে বালু ভরাট কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা বলেন, ‘অনুমোদন ছাড়া নদীতে ড্রেজার বসিয়ে বালু ভরাটের সুযোগ নেই। তাই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
