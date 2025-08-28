কপোতাক্ষ নদে বালু উত্তোলন, বাল্কহেডসহ আটক ২
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে কপোতাক্ষ নদ থেকে বালু উত্তোলনের সময় বাল্কহেডসহ দুজনকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাশেদ হোসাইন।
তারা হলেন, শ্যামনগর উপজেলার ঘোলা এলাকার ইউনুস শেখের ছেলে ওয়াছ কুরুনি ও মনিরুল ইসলাম।
পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে ওয়াছ কুরুনিসহ দুজনকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। অনাদায়ে তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন
বুড়িগোয়ালিনী নৌ থানার অফিসার ইনচার্জ বলেন, দুপুরে অবৈধভাবে নদ থেকে বালু উত্তোলন করার সময় ওয়াছ কুরুনি ও মনিরুল ইসলাম নামে দুই ব্যক্তিসহ বালু উত্তোলন করা বাল্কহেড উদ্ধার করা হয়।
তিনি বলেন, কপোতাক্ষ নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন পরিবেশ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
