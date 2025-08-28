কুমিল্লায় ইউটার্নে ফের প্রাণহানি, মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

কুমিল্লায় ইউটার্নে ফের প্রাণহানি, মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার সদর দক্ষিণে গাড়িচাপায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা উপজেলার পল্লীবিদ্যুৎ সংলগ্ন বন্ধ ইউটার্ন খুলে দেওয়ার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে যানচলাচল বন্ধ হয়ে অন্তত ১০কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মহাসড়কের উপজেলার কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার সামনের ইউটার্নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম মো. বুতা মিয়া (৫৫)। তিনি সদর দক্ষিণ উপজেলার লইপুরা গ্রামের মৃত কালন হোসেনের ছেলে।
ময়নামতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মহাসড়কের সদর দক্ষিণ উপজেলার সামনের ইউটার্নে অজ্ঞাত একটি গাড়িচাপায় এক পথচারী নিহত হয়। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে পূর্বে বন্ধ করে দেওয়া পল্লীবিদ্যুৎ সংলগ্ন ইউটার্নটি খুলে দেওয়া হয়। যানবাহন চলাচল শুরু করেছে।
গত শুক্রবার (২২ আগস্ট) মহাসড়কের পদুয়ার বাজার ইউটার্নে লরিচাপায় চারজনের মৃত্যু হলে ইউটার্নটি বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রশাসন। ফলে পদুয়ার বাজারের সব গাড়ি তিন কিলোমিটার অদূরে সদর দক্ষিণ উপজেলার সামনে ইউটার্ন করতে হয়
