চব্বিশের বিজয়ীদের কার্যকলাপে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ: কাদের সিদ্দিকী

চব্বিশের বিজয়ীদের কার্যকলাপে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ: কাদের সিদ্দিকী
মব দিয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির অনুষ্ঠান বানচাল করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।
এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিজয় আমি স্বাধীনতার কাছাকাছি বলে মনে করি। সে বিজয়ের সফলতা সব সময়ই কাম্য করি। কিন্তু সেই বিজয়ীদের কার্যকলাপে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ।
কাদের সিদ্দিকী বলেন, আমি ভেবেছিলাম তাদের এ বিজয় হাজার বছর চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু এক বছরে তাদের বিজয় ধ্বংসের দিকে চলে যাবে আমরা আশা করিনি।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল শহরের নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।
ভাই লতিফ সিদ্দিকী আটক প্রসঙ্গে কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে যেমন বাংলাদেশ হতো না, তেমনি লতিফ সিদ্দিকীর জন্ম না হলে আমরা রাজনীতিতে আসতাম না। ডিবি অফিসে আরও কাকে কাকে যেন আটক করা হয়েছে। তাদের আদৌ গ্রেফতার করা হয়েছে কি না জানি না।’
তিনি বলেন, ‘যে কোনো গ্রেফতার দেখালে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তারা মিথ্যাও দেখাতে পারেন। কিন্তু গ্রেফতারের কারণ না দেখিয়ে একজন স্বাধীন নাগরিককে এক মিনিটের জন্য কোথাও আটক রাখা যায় না। উনারা মামলা দেবে দিক, সেটা সত্য হোক মিথ্যা হোক দিক কিন্তু এমন কেন?’
আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারের দোসরদের চাইতে এই স্বৈরাচার তো অনেক বড় স্বৈরাচার উল্লেখ করে কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘মানুষকে কথা বলতে দিচ্ছে না, মত প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশের একমাত্র সবচেয়ে বড় সমস্যা সুন্দর ও নিরপেক্ষভাবে একটি ভোট অনুষ্ঠান। ভোটাররা যাতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে, এটির সংস্কার দরকার। নিরাপত্তা আনা দরকার। আর অন্য কিছু অনির্বাচিত কারও দ্বারাই সম্ভব না এবং উচিত না। সেটা মানুষ মেনে নেবে না।’
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম