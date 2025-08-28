মাছ ধরতে গিয়ে দুই ভাই নিখোঁজ, পরদিন মিললো একজনের মরদেহ
কিশোরগঞ্জের ইটনায় ধনু নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ২০ ঘণ্টা পর দীরেন্দ্র ঘোষ (৬৫) নামের এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে স্থানীয় জেলেরা নদীতে জাল ফেলে দীরেন্দ্র ঘোষের মরদেহ উদ্ধার করেন। তবে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন তার ছোট ভাই বিরেন্দ্র ঘোষ (৫৫)।
দুই ভাই ধনপুর ইউনিয়নের সহিলা ঘোষপাড়া গ্রামের মৃত রাজেন্দ্র ঘোষের ছেলে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে দুই ভাই দীরেন্দ্র ও বিরেন্দ্র ঘোষ বাড়ির পাশের ধনু নদীতে জাল ফেলতে যান। গভীর রাত পেরিয়েও তারা বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে নদীর ধারে তাদের মাছ রাখার পাত্র পাওয়া গেলেও দুই ভাইয়ের আর কোনো খোঁজ মেলেনি।
বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় জেলেরা নদীতে জাল ফেললে দীরেন্দ্র ঘোষের মরদেহ উঠে আসে। তবে ছোট ভাই বিরেন্দ্র ঘোষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
নিহতের ছেলে বিজন ঘোষ বলেন, ‘বাবা আর কাকা গতকাল সন্ধ্যায় মাছ ধরতে বের হয়েছিলেন। সারারাত খুঁজেও তাদের পাইনি। আজ দুপুরে বাবার মরদেহ উদ্ধার হলো, কিন্তু কাকা এখনো নিখোঁজ।’
ইটনা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ মুশফিকুর রহমান জানান, ডুবুরি দল উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে। নিখোঁজ জেলের খোঁজ অব্যাহত থাকবে।
এ বিষয়ে ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উদ্ধার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এসকে রাসেল/এসআর/জেআইএম