গাজীপুরে যমুনা এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত
গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় যমুনা এক্সপ্রেসের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ তথ্য জানান জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মাহমুদুল হাসান।
তিনি জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ময়মনসিংহের তারাকান্দিগামী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন সন্ধ্যা ৭টার দিকে শ্রীপুরের রাজেন্দ্রপুর রেল স্টেশন এলাকায় পৌঁছলে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেলপথে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম দ্রুত সময়ের শুরু হবে। লাইনচ্যুত কোচ উদ্ধার করা হলে ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে বলে তিনি জানান।
