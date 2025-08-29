আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপির জয়জয়কার, জামায়াতের ভরাডুবি

আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপির জয়জয়কার, জামায়াতের ভরাডুবি
নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলেই জয় পেয়েছেন বিএনপিপন্থী অ্যাডভোকেট সরকার হুমায়ুন কবির ও অ্যাডভোকেট এইচ এম আনোয়ার প্রধানের নেত্বাধীন প্যানেল। সেই সঙ্গে ভরাডুবি হয়েছে জামায়াতপন্থী প্যানেলের।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট আব্দুল বারী ভূইয়া নির্বাচনী এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
এর আগে এদিন সকাল ৯টা হতে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১১৭২ ভোটারের মধ্যে ১০৫৩ জন ভোট দেন।
বিএনপিপন্থী প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী অ্যাডভোকেট সরকার হুমায়ুন কবির পেয়েছেন ৬০০ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতপন্থী প্যানেলের সভাপতি এ হাফিজ মোল্লা পেয়েছেন ৩০৬ ভোট। বিএনপিপন্থী প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাডভোকেট এইচ এম আনোয়ার প্রধান পেয়েছেন ৭১৮ ভোট। তার বিপরীতে জামায়াতপন্থী প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. মাঈন উদ্দিন মিয়া পেয়েছেন ১২৮ ভোট।
নির্বাচনে অন্য পদে বিজয়ীরা হলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী আ. গাফ্ফার (ভোট ৬৯৭), সহ-সভাপতি সাদ্দাম হোসেন (ভোট ৫৫৫) , যুগ্ম সম্পাদক ওমর ফারুক নয়ন (ভোট ৬৭৫), কোষাধ্যক্ষ শাহাজাদা দেওয়ান (ভোট ৬৫৫), আপ্যায়ন সম্পাদক মাইন উদ্দিন রেজা (ভোট ৭৯৭ ), লাইব্রেরি সম্পাদক হাবিবুর রহমান (ভোট ৫৯০), ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল ইসলাম (ভোট ৬৪৫ ), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সারোয়ার জাহান (ভোট ৫৭২), সমাজসেবা সম্পাদক রাজিব মন্ডল (ভোট ৬০০), আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক মামুন মাহমুদ (ভোট ৫৮৫)।
সদস্য পদে বিজয়ীরা হলেন, ফাতেমা আক্তার সুইটি (ভোট ৬৯৭), দেওয়ান আশরাফুল (ভোট ৭৩৪), তেহসিন হাসান দিপু (ভোট ৫৭৪), আবু রায়হান (ভোট ৬৯৪)। জামায়াত সমর্থিত প্যানেল থেকে একমাত্র সদস্য পদে আফরোজা জাহান ৫২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
