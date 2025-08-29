ফরিদপুরে ডোঙা বাইচ দেখতে মানুষের ভিড়

ফরিদপুরে ডোঙা বাইচ দেখতে মানুষের ভিড়
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের শাহমল্লিকদী এলাকার বিলে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী তালের ডোঙা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে শাহমল্লিকদী যুব সংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ডোঙা বাইচ প্রতিযোগিতা প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল।
আয়োজকরা জানান, গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে ডোঙা বাইচের আয়োজন করা হয়। ভিন্নধর্মী এ প্রতিযোগিতায় তাল গাছের তৈরি অন্তত ১৫ টি ডোঙা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে ভাঙ্গা ছাড়াও আশপাশের উপজেলা থেকে হাজারো দর্শনার্থী ভিড় জমায়। দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে ওই এলাকা।
স্থানীয় বাসিন্দা আশিকুর রহমান বলেন, এসব প্রতিযোগিতা এখন বিলুপ্তির পথে। এটা ভিন্নধর্মী আয়োজন। হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছে। বেশ উপভোগ করছি।
কবির হোসেন নামের আরেক দর্শনার্থী বলেন, এমন আয়োজন বিনোদনের মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখবে। বিকেলটা বেশ ভালো কেটেছে।
পার্শ্ববর্তী নগরকান্দা থেকে আগত সাগর আহমেদ বলেন, ডোঙা বাইচ গ্রামবাংলার ঐতিহ্য। স্থানীয়রা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে হাজারো মানুষ এ প্রতিযোগিতা দেখতে এসেছে।
