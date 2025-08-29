স্টেশনে পৌঁছাতেই আগুন লাগলো ট্রেনের ইঞ্জিনে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বলাকা কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে বিকল হয়ে গেছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ৮টা ৫ মিনিটে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
গফরগাঁও রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জারিয়া-জাঞ্জাইলগামী বলাকা কমিউটার ট্রেনটি সকাল ৮টা ৫ মিনিটে গফরগাঁও স্টেশনে পৌঁছায়। এসময় ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন ধরে প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। পরে ট্রেনের চালকসহ স্টাফদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এ ঘটনায় গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর লাইন ব্লক হয়ে গেলেও দুই নম্বর লাইন দিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
গোলাম কিবরিয়া আরও বলেন, ময়মনসিংহ থেকে রিলিফ ইঞ্জিন এসেছে। কাজ চলমান রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।
