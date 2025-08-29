বরগুনায় ডেঙ্গুতে দশম শ্রেণির ছাত্রীর মৃত্যু

বরগুনায় ডেঙ্গুতে দশম শ্রেণির ছাত্রীর মৃত্যু
বরগুনায় ডেঙ্গুতে তাসফিয়া তাসনিম (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রী মারা গেছেন। সে বরগুনা এভারগ্রীন পাবলিক মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পড়তো।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তাসফিয়া তাসনিম পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কেজি স্কুল রোড এলাকার নাসিম ফারুকের একমাত্র মেয়ে।
পারিবার জানায়, কয়েকদিন আগে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে প্রথমে বরগুনা সদর পরে অবস্থার অবনতি হলে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।
বরগুনা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেলের হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. রেজওয়ানুর আলম জাগো নিউজকে বলেন, তাসফিয়া তাসনিম ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বরিশাল রেফার করা হয়। এছাড়া গত দুই তিনদিন ধরে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এবং পানি জমে আবারও ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে।
এ নিয়ে জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৩ জন মারা গেছেন। এদের মধ্যে মধ্যে ৩৬ জনের বাড়ি বরগুনা সদরে, তিনজন বেতাগী এবং তিনজন পাথরঘাটা ও এক জনের বাড়ি বামনা উপজেলায়।
