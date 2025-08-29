নারায়ণগঞ্জে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বেড়ে ৫

নারায়ণগঞ্জে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বেড়ে ৫
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে একই পরিবারের ৯ সদস্য আহতের দুর্ঘটনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সালমা নামের আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ জনে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুর ১২টায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বিস্ফোরণে দগ্ধের পর হতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তিনিও টানা ছয়দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে আজ দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।
বিষয়টি জাগো নিউকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, আজ দুপুর ১২ টার সময়ে সালমার মৃত্যু হয়েছে। এর আগে গতকাল ভোরে তার স্বামী এবং দুপুরে শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছিল।
এর আগে গত ২২ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টায় আচমকা বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরের একই পরিবারের ৯ সদস্য দগ্ধ হোন। পরবর্তীতে তাদের সকলকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত দগ্ধ হওয়া মাত্র ১মাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন এবং ২৫ আগস্ট তার নানি তাহেরা আক্তার (৫০) এরপর গতকাল ২৮ আগস্টে হাসান গাজী ও তার মেয়ে ছোট্ট শিশু মেয়ে জান্নাত মৃত্যুবরণ করেন।
মো. আকাশ/এমএন/এমএস