হার মানলেন দগ্ধ কলেজছাত্রী তিসা, মৃত্যু বেড়ে ৬

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে একই পরিবারের ৯ সদস্য আহতের ঘটনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় কলেজছাত্রী তানজিলা আক্তার তিসার (১৭) মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়জনে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বিস্ফোরণে দগ্ধের পর হতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তিসাও টানা ছয়দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে মেয়েটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

নিহতের প্রাইভেট শিক্ষক মো. শাহিন জানান, তিসা নারায়ণগঞ্জস্থ সরকারি তোলারাম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

মৃত্যুর বিষয়টি জাগো নিউকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ বছর বয়সী তিসারও মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে আজ (২৯ আগস্ট) মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো দুজনে।

এর আগে, গত শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাত সাড়ে ৩টায় আচমকা বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরের একই পরিবারের ৯ সদস্য দগ্ধ হোন। পরবর্তীতে তাদের সকলকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত দগ্ধ হওয়া মাত্র এক মাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন এবং ২৫ আগস্ট তার নানি তাহেরা আক্তার (৫০) মারা যান। এরপর বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) হাসান গাজী ও তার মেয়ে ছোট্ট শিশু মেয়ে জান্নাত এবং শুক্রবার দুপুরে সালমা মৃত্যুবরণ করেন।

